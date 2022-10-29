انت الان تتابع خبر القضاء يعلن سعيه لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية اكبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حضر جانبا من الاجتماع السنوي الأول لرابطة القاضيات العراقية".

وأكد زيدان وفق البيان، "ضرورة تمكين المرأة في كافة المجالات، لافتا الى ان القضاء العراقي منح المرأة دورا كبيرا وأشركها إلى جانب زميلها الرجل في جميع التخصصات القضائية ومختلف المحاكم".



واشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بـ"عمل رابطة القاضيات العراقية"، مؤكدا "سعي القضاء لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية اكبر".