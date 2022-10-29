شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن" يشهد مراسم قرعة دورى الحزب لكرة القدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس لحزب مستقبل وطن ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مراسم إجراء قرعة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، بحضور المهندس أحمد صبري، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، والمهندس محمد عمار أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب.

كما شارك في حفل المراسم، مندوبي الفرق المشاركة في البطولة والبالغ عددها 32 فريقًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتفصلنا أيام قليلة، عن ختام فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، أقوي البطولات الرياضية على مستوي الجمهورية، حيث أن مسابقة الدورى العام هذا الموسم لها مذاق خاص، وينتظر درع دوري مستقبل وطن فارسه.

وكان قدر أطلق حزب مستقبل وطن، صافرة انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى "مستقبل وطن لكرة القدم" في موسمه الرابع بكافة المحافظات، والذى أعلن عنه المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، انطلاقه رسميًا في 5 سبتمبر 2022، ويستمر لمدة شهرين.

وانطلقت فعاليات دورى مستقبل وطن السنوى بنسخته الرابعة، مستهدفا أكبـر عـدد مـن الشـباب من سن 18 حتى 35 في كل محافظة ومدينة ومركز وقرية وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، وتحصد المراكز الأربعة الأولى جوائز قيمة، حيث يحصل المركز الأول على ميداليات ودرع و500 ألف جنيه، والمركز الثانى ميداليات و250 ألف جنيه، والثالث ميداليات و150 ألف جنيه، والرابع شهادات تقدير ومائة ألف جنيه.