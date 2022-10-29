الأمم المتحدة: لتجديد اتفاق حبوب البحر الأسود

نيويورك: حثت الأمم المتحدة الأطراف الموقعة على اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية وسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق، قائلة إنه ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي.
ودعت أيضاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وأكدت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان على “الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم”.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 تموز، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 فبراير شباط. وتم الاتفاق مبدئيا على سريان اتفاق التصدير الأوكراني لمدة 120 يوما.
وتعمل الأمم المتحدة على تمديد الاتفاق لمدة تصل إلى عام وتسهيل عمليات التفتيش المشتركة للسفن التي يقوم بها مسؤولون تابعون للأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون.
وانتقدت روسيا الاتفاق وشكت من أن صادراتها لا تزال تواجه عراقيل وعدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة. وقد تعترض موسكو على تمديد الاتفاق الخاص بصادرات أوكرانيا إلى ما بعد نوفمبر تشرين الثاني.
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