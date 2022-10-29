الأمم المتحدة: لتجديد اتفاق حبوب البحر الأسود

نيويورك: حثت الأمم المتحدة الأطراف الموقعة على اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية وسمح باستئناف صادرات ‏الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق، قائلة إنه ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي‎.‎

ودعت أيضاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية‎.‎

وأكدت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان على “الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع ‏أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم”.‏

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 تموز، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر ‏الأسود والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 فبراير شباط. وتم الاتفاق مبدئيا على سريان اتفاق التصدير الأوكراني لمدة ‏‏120 يوما‎.‎

وتعمل الأمم المتحدة على تمديد الاتفاق لمدة تصل إلى عام وتسهيل عمليات التفتيش المشتركة للسفن التي يقوم بها مسؤولون تابعون ‏للأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون‎.‎

وانتقدت روسيا الاتفاق وشكت من أن صادراتها لا تزال تواجه عراقيل وعدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان ‏المحتاجة. وقد تعترض موسكو على تمديد الاتفاق الخاص بصادرات أوكرانيا إلى ما بعد نوفمبر تشرين الثاني‎.‎