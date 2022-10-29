وزير الخارجية يتحدث عن إلغاء اتفاقية سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن اتفاقية سد النهضة التي تم توقيعها مع السودان وإثيوبيا، "أرسأت المبادئ التي يجب أن يتم مراعتها عند التعامل مع قضية الأنهار عابرة الحدود، وبالتالي في حد ذاتها لها قيمة من حيث إقرار هذه المبادئ".

وقال شكري، خلال حواره مع الإعلامية راندة أبو العزم في برنامج "مقابلة خاصة" المذاع عبر فضائية "العربية"، إنه "في أوقات عديدة للأسف إقرار المبادئ والتوقيع عليها لا يؤدي بالضرورة إلي الالتزام بهذه البنود".

وأضاف وزير الخارجية أن إلغاء الاتفاقية لن يأتي بفائدة، متابعاً: "أتصور الإنجاز الذي تم والمبادئ التي أقرت في هذه الاتفاقية، هي صالحة لتستمر لتكون القاعدة التي يجب مراعتها في تناول هذه القضية."

وأوضح أن التنسيق المصري السعودي وثيق في القضايا الإقليمية والدولية، والنطاق العربي الأوسع، وسنستقبل في نوفمبر أو بداية ديسمبر وزير خارجية السعودية في إطار التنسيق الدوري السنوي فيما بين وزيري الخارجية المصري والسعودي.

وعن القمة العربية المرتقبة في الجزائر، قال شكري إن تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك هو أمل وطموح الشعوب العربية، وإتاحة الفرصة من خلال القمة، تعزيز هذا الهدف، إضافة إلي الرؤية العربية المشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب سامح شكري عن تفاؤله بالقمة العربية المستهدف إقامتها في الجزائر، موضحَا أن العالم يمر باضطراب شديد سياسي واقتصادي، وبالتالي لابد للدول العربية أن يكون لها موقف تحمي مصالحها، وتكون طرف إيجابي للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.