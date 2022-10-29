شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائى ينصف القاصرات بإثبات زواجهن بموجب عقد عُرفى.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتضررات.. حكم نهائى بإثبات زواج لـ"قاصر" بموجب عقد عُرفى بعد رفض محكمة أول درجة إثباته"، استعرض خلاله حكما قضائيا ينصف القاصرات بإثبات زواجهن بموجب عقد عُرفى، بعد رفض الدعوى فى أول درجة بناء على رفض الزوج الاعتراف بالزواج حتى لا يلتزم بأى إلتزامات قانونية، مستندة على شهادة شهود الإثبات"، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررات.. حكم نهائى بإثبات زواج لـ"قاصر" بموجب عقد عُرفى بعد رفض محكمة أول درجة إثباته.. الزوج رفض تحرير عقد رسمى للتحرر من الزامات حقوق زوجته أمام القانون.. والمحكمة تنصفها



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