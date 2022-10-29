شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تواصل الحوار الوطنى.. وأهالى الشرقية يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة الحوار الوطني التي أطلقتها بجميع محافظات الجمهورية، وعقد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثامن الجلسات النقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار والوطني بمحافظة الشرقية "مركز الإبراهيمية من خلال لقاء مع بعض الأهالي والفلاحين الممثلين للمركز والمجتمع المدني.

وتطرقت الجلسة لعدد من التحديات مثل أحكام الرقابة على الأسواق والسلع وحماية المستهلك وخدمات البنية التحتية والصرف الصحي وخدمات الانترنت وتوريد الارز بمحافظة الشرقية.

وأشاد الحضور بدور الدولة المصرية في تفعيل مسارات الإصلاح المختلفة من خلال الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتبني قضايا الحوار الوطني ومحاوره المختلفة.

وأعرب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته البالغة بحالة الحوار بين التنسيقية والمواطنين مما يثبت وجود رغبة حقيقية وصادقة في تفعيل دور المواطن المصري الذي أكد على دعم الدولة.

وصرح نائب التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018 بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.