شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعلن استحداث لجنة "الإنذار المبكر وإدارة الأزمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استحداث لجنة جديدة تحت عنوان "الإنذار المبكر وإدارة الأزمات" لمعالجة الأزمات المتوقعة قبل حدوثها، وذلك في إطار جهود وسعي التنسيقية لمساندة الدولة فى حل الأزمات، على أن تكون الدكتورة هدى رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسئولة اللجنة.

وأوضحت التنسيقية أن اللجنة ستعمل بناء على معلومات موثوقة ومحدثة، والتى من المحتمل أن يكون لها تأثيرات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضحت أن لجنة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات تستهدف مساعدة الدولة فى حل الأزمات الحالية منخفضة الشدة والمتوسطة، والتى قد تتفاقم، والأزمات المتوقعة قبل حدوثها، بناء على معلومات موثوقة ومحدثة، على أن تكون موجهة نحو الأزمات التى ستؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الأوضاع السياسية.

وأشارت إلى أن اللجنة تستهدف أيضاً، رصد ومتابعة ومراقبة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها للتعامل معها أو السيطرة عليها والحد من أثارها السلبية، وإشعار صانع القرار بالأزمة المحتملة، كما تستهدف متابعة مدى تحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والوقوف على التحديات للتعامل معها.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن اللجنة تستهدف كذلك، ترسيخ ثقافة الإنذار المبكر للأزمات فى الجهات الحكومية، لا سيما مع عدم تفعيل قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدة للإنذار المبكر داخل كل وزارة بشكل كفء، ووضع سيناريوهات للسؤال "ماذا لو؟" بشأن السيناريوهات المحتملة أمام مصر للتحرك تجاه أى قضية إقليمية أو دولية قد تمتد تداعياتها إلى المصالح المصرية.