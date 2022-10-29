قطع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 8 مناطق في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- الرأس السوداء " الفلكي شارع 25 – سيكلام الرأس السوداء – خلف مصنع البصل".

- سيدي بشر "شارع 45 ميامي – شارع سيدي كمال المندرة بحري – المندرة بحري أمام شركة المياه".

- باكوس "مصنع المكرونة".

- محرم بك "المجلس المحلي محطة مصر".

- الجمرك " مساكن الطوبجية كوم الشقافة".

- الدخيلة "طريق مطروح".

- الهانوفيل "داخل 6 أكتوبر".

- مرغم "العارجي – مدافن العرجي".