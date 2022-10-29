قطع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 8 مناطق في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأفادت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:
- الرأس السوداء " الفلكي شارع 25 – سيكلام الرأس السوداء – خلف مصنع البصل".
- سيدي بشر "شارع 45 ميامي – شارع سيدي كمال المندرة بحري – المندرة بحري أمام شركة المياه".
- باكوس "مصنع المكرونة".
- محرم بك "المجلس المحلي محطة مصر".
- الجمرك " مساكن الطوبجية كوم الشقافة".
- الدخيلة "طريق مطروح".
- الهانوفيل "داخل 6 أكتوبر".
- مرغم "العارجي – مدافن العرجي".