الحد الأدنى للقطاع الخاص.. تصريحات جديدة من السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه سيتم العمل على بحث موقف القطاع الخاص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور.

وسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس اتحاد الصناعات، قائلا: كام يا بشمهندس؟، ليرد الأخير: الحد الأدنى يا أفندم.

وعقب الرئيس السيسي: مع القطاع الخاص بنبقى حريصين وكل منشأة ليها ظروفها لكن أكيد في تصور للأمر ده.

ورد المهندس محمد السويدي: كله هيترفع 300 جنيه، وأغلب القطاعات وفي ظل الظروف زودت المرتبات علشان حاسين بالغلاء.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك، قائلا: وإحنا بنحييكم على الزيادة.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

وينظم الملتقى اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.​