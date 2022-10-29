توجيه رئاسي.. منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تشجيعا للاستثمار.

وقال السيسي، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: المفروض إن إحنا بنشتغل بشكل مؤسسي، إحنا هندي الرخصة الذهبية لكل المتقدمين لمدة 3 شهور بس أرجو وإحنا بنعمل ده ونتحرك التحرك الكبير ده ونفتح الباب أوي على آخره، آليات العمل والحوكمة مش زي ما إحنا عاوزين.

وتابع الرئيس: اتكلمنا في إننا مش عايزينكم تعانوا من اللي بتعانوا منه، لكن على كل حال، 3 شهور رخصة ذهبية لكل من يتقدم وأرجو نبذل جهد شوية مع المستثمرين.

وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي: لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز كان مشجع نقدر نفكر نستكمل 3 شهور ولا لأ.

وينظم الملتقى اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.​