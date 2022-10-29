سعر الذهب اليوم يواصل ارتفاعه في مصر.. والجرام يقفز 15 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس الجمعة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس، بنسبة 16.3%، مقارنة بختام تعاملات يوم الأربعاء، بعدما أعلن المركزي زيادة أسعار الفائدة 2% في اجتماع استثنائي الخميس والاعتماد على سياسة سعر صرف مرنة.

وعقب قرارات المركزي، وإعلان محافظ المركزي حسن عبد الله، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، زاد سعر الذهب في مصر 60 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 810 جنيه للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1041 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1215 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1389 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 9720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية بما فيها بورصات السلع والذهب.

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الجمعة، إلى نحو 1644 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة 1.1%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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