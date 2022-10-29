البيت الأبيض يعلن مشاركة بايدن في قمة المناخ COP -27 بشرم الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البيت الأبيض عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ (COP -27)، والمقرر عقدها في 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمصر.

وقال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إن بايدن سوف يشارك في قمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ، وذلك ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني، مشاركتها في قمة المناخ COP27، المنتظر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وذلك في أول زيارة لها خارج أوروبا، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأكدت التقارير أن رئيسة الوزراء الإيطالية، ستغادر بلادها متجهة إلى مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث تشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في قمة المناخ COP27 والتي ترأسها مصر هذا العام.

وتأتي مشاركة "ملوني" في قمة المناخ COP27 ، كأول زيارة لها خارج البلاد منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية.

وفي وقت سابق، ردت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، على تهنئة الرئيس السيسي لها بعد فوز حزبها في الانتخابات، وعبرت جورجيا ميلونى زعيمة حزب إخوة إيطاليا الفائز في الانتخابات العامة في إيطاليا خلال تغريدة لها، عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس السيسي لها أمس، مؤكدة استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، واستقرار حوض المتوسط فضلًا عن ملف حرية الأديان.

وجاء رد جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، خلال تغريدة شخصية لها كتعليق على صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.