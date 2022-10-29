28 أكتوبر , 2022 سيرغي شويغو وبوتين (أ ف ب). قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الجمعة إن «التعبئة الجزئية» التي أعلنت عنها روسيا في سبتمبر/أيلول اكتملت. وفي حديثه خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أذيع على التلفزيون الرسمي، قال شويغو إن 82 ألف مجنّد شملتهم التعبئة باتوا في منطقة الصراع، مع وجود 218 ألفاً في التدريبات.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع روسيا: التعبئة الجزئية اكتملت و82 ألف مجنّد في منطقة الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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