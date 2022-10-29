انت الان تتابع خبر إيران تعلن وفاة منفذ هجوم "شيراز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدى الهجوم إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 19 آخرين، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

من جهة أخرى، نفت وكالة الأنباء الإيرانية أن يكون منفذ الهجوم بحرينيا وذلك بعد أنباء سابقة تحدثت عن ذلك.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن استخبارات الحرس الثوري تمكنت من تفكيك قنبلة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شيراز.



في الأثناء، خرجت بالعاصمة طهران ومدن إيرانية عدة، مظاهرات للتنديد بالهجوم، وندد المشاركون بما سموه أعمال الشغب في البلاد، كما رفعوا شعارات ضد ما وصفوه بالإرهاب وداعميه، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا.

وكانت وسائل اعلام إيرانية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 20 شخصا على الأقل، واصابة العشرات، في هجوم استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب البلاد.

