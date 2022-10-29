حصيلة القتلى ترتفع.. احتجاجات ليلية في عدة مدن إيرانية (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وأمس الجمعة هو آخر يوم في الأسبوع السادس من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي بدأت بشكل مستمر منذ وفاة أميني ولم تتوقف ليوم واحد.

وقالت منصات إخبارية إن "احتجاجات شهدتها العاصمة طهران ومدينة أرومية وآراك وآمل ورشت في وقت متأخر من مساء الجمعة".



وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "وحيد أونلاين" أن "عددًا كبيرًا من ضباط القوات الخاصة يقومون بقمع المتظاهرين في بلدة جيتغر غرب طهران".