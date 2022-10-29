انت الان تتابع خبر حصيلة القتلى ترتفع.. احتجاجات ليلية في عدة مدن إيرانية (فيديو) والان مع التفاصيل
وقالت منصات إخبارية إن "احتجاجات شهدتها العاصمة طهران ومدينة أرومية وآراك وآمل ورشت في وقت متأخر من مساء الجمعة".
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "وحيد أونلاين" أن "عددًا كبيرًا من ضباط القوات الخاصة يقومون بقمع المتظاهرين في بلدة جيتغر غرب طهران".
وفي الفيديو، يمكن سماع صوت أحد المتظاهرين وهو يصرخ على ضباط الأمن الإيرانية: "أيها الدواعش، ارحلو".
وكانت بلدة جيتغر مسرحًا لتظاهرات مناهضة للحكومة في الليالي القليلة الماضية.
وفي مدينة آراك عاصمة محافظة مركزي وسط إيران، شهدت المدينة احتجاجات مناهضة ورفعت شعار ضد المرشد علي خامنئي وسط هتاف "الموت للديكتاتور".
وسُمع المتظاهرون في هذا الفيديو وهم يهتفون "الموت للديكتاتور".
كما خرجت احتجاجات في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران مع إطلاق شعارات مناهضة للنظام الحاكم.
وفي سياق متصل، قالت شبكة حقوق الانسان في كردستان، إن "قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في الاحتجاجات التي شهدتها مدن مهاباد وبانه وسنندج وقصر شيرين غرب إيران في اليومين الماضيين.
وبحسب الشبكة، فقد تم اعتقال عشرات الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات ولا يزال مصيرهم مجهولاً.