انت الان تتابع خبر برشلونة بمواجهة فالنسيا والسيتي يلاعب ليستر.. أبرز مواعيد مباريات السبت والان مع التفاصيل
ليستر سيتي X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث X توتنهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 5 عصرا
برايتون X تشيلسي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
كريستال بالاس X ساوثهامتون – الساعة 5 عصرا
نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا
فولهام X إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول X ليدز يونايتد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X سيلتا فيجو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
قاديش X أتلتيكو مدريد – الساعة5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X رايو فاليكانو – الساعة7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي X ساسولو – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1
ليتشي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X تروا – الساعة 6 مساء
ستراسبورج X مارسيليا – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X قاسم باشا – الساعة 1:30 ظهرا
ألانيا سبور X جازينتاب – الساعة 7 مساء