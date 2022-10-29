انت الان تتابع خبر بينها مصر.. بايدن يشد الرحال لزيارة 3 دول عربية وآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيحضر يوم 11 نوفمبر المؤتمر الـ 27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي في شرم الشيخ بمصر.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه خلال المؤتمر سيقوم بايدن "بتطوير الجهود الملموسة للولايات المتحدة التي اتخذت من أجل تفعيل محاربة التغير المناخي العالمي ومساعدة الأكثر عرضة للخطر في التصدي لتأثير التغيرات المناخية، وسيركز على ضرورة أن يتخذ خطوات في هذا العقد الحاسم".



وتابع البيت الأبيض أن بايدن سيزور كمبوديا في 12 و13 نوفمبر، حيث سيشارك في القمة المشتركة للولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهناك "سيؤكد تمسك الولايات المتحدة الثابت بالدور المركزي لجنوب شرق آسيا و"آسيان" وتطوير نجاح القمة الخاصة للولايات المتحدة و"آسيان" في واشنطن".

وأضاف البيان أن بايدن "سيشدد على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة و"آسيان" في ضمان الأمن والازدهار في المنطقة ورفاهية المليار نسمة".



وخلال الفترة بين 13 و16 نوفمبر سيشارك بايدن في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأشار البيان إلى أن بايدن "سيعمل مع الشركاء في مجموعة العشرين على معالجة التحديات الرئيسية مثل التغير المناخي والتأثير العالمي لحرب بوتين على أوكرانيا، بما في ذلك على الطاقة والأمن الغذائي... وعدد من الأولويات الأخرى المهمة بالنسبة لتعافي الاقتصاد العالمي".

