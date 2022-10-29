شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: المؤتمر الاقتصادى ساعد على دعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن المؤتمر الاقتصادى فتح آفاق جديدة لدعم الاستثمار بالمجال الزراعى والصناعى فى مصر، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين حلا جذريا، بعيدا عن المسكنات كما كان يحدث فى الماضى.

وأضاف فى تصريحات له، أن كل توصيات المؤتمر الاقتصادى ستكون مطروحة على مائدة الحوار وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية من شأنها مساعدة الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مشددا أن اللجنة تعمل على إعداد أسماء المتحدثين فى الموضوعات المختلفة الخاصة بالزراعة والأمن الغذائى، وتحرص على تمثيل جميع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ، حتى تساهم فى النهوض بقطاع الزراعة فى الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي خلال مداخلاته بالمؤتمر الاقتصادى، أبرز حرص القيادة السياسية على الاستماع للآخرين ومختلف الأطراف دون إقصاء لأحد.