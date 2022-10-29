شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة البرلمان": المؤتمر الاقتصادى وضع حلولا لمشكلات الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت هام ونجح فى وضع حلول لكل الطلبات الخاصة بعملية الاستيراد، كذلك الإفراج عن الرسائل المعلقة بالموانىء المصرية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم الانتهاء منه فى أسرع وقت.

وأضاف عوض الله أن حل هذه المشكلات يساعد كثيرا فى عودة الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية، وكذلك دوران عجلة الصناعة وتجنب ما يدفع من أرضيات يوميا والذى يزيد من تكلفة المنتج.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق علي التجهيز لمؤتمر اقتصادي لكل الأطياف المعنية في بداية سنة 2023 لمراجعة ما تم الاتفاق عليه ووجود حلول لما سوف يستجد.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادى أكد أن الدولة المصرية لن تعود إلى حل المشاكل بالمسكنات، كما كان يحدث في الماضي ولكن الحلول الجذرية هي السبيل وأقصر الطرق للتخلص من المشاكل.