​شبورة مائية وفرص لسقوط أمطار خفيفة.. توقعات الأرصاد لطقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وذكرت في بيان لها، أنَّ القاهرة الكبرى ستشهد شبورة مائية، والوجه البحري سيشهد شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

وتوقعت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تصل إلى 27 والصغرى 20، والإسكندرية 26 و20 وأسوان 33 و19 وسوهاج 29 و18.​