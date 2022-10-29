تعرف على برنامج مهرجان الموسيقى العربية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوالي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 31 حيث يقام فى الثامنة مساء غد الأحد، 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصلا غنائيا لـ إيمان عبد الغني.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدى.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقام حفل للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد ، حنان الخولي ، نهاد فتحي، ياسر سليمان.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد ، إسماعيل صادق ، يحيي عبدالحليم، غادة آدم.