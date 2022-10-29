حدث ليلا| بايدن يحضر قمة المناخ في مصر.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بايدن سيحضر قمة المناخ "كوب 27"

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن سيزور مصر في 11 نوفمبر المقبل، لحضور المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ.

إغلاق شارع الهرم جزئيا من تقاطع حسن محمد حتى "الشيخ الشربيني"

تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل، شارع الهرم جزئيا، بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا)، وذلك حتى انتهاء أعمال تسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل.

وزراء وإعلاميون مصريون وإماراتيون في احتفالية "مصر والإمارات قلب واحد" بالأهرامات

وسط حضور جماهيري كبير قدم الفنانان عمرو دياب والإماراتي حسين الجسمي أشهر أغانيهما على هامش احتفالية "مصر والإمارات قلب واحد" التي أقيمت تحت سفح الأهرامات.

"التموين": غرفة عمليات لمنع احتكار السلع الغذائية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وزير التموين وجه بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وسحب عينات لفحصها لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، منع احتكار أي سلعة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع.

الخزانة الأمريكية: المناخ بات يمثل خطرا للاستقرار المالي لبلادنا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة إن تغير المناخ بات للمرة الأولى خطرا للاستقرار المالي للولايات المتحدة.

أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الجو حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد حالة من انخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال طقس الأسبوع الدراسي المقبل، حيث أعلنت الأرصاد أن أيام الأسبوع الستة المقبلة تشهد أمطار تمتد إلى القاهرة ، بعد أن شهدت البلاد خاصة القاهرة والسواحل الشمالية أمطار رعدية غزيرة أغرقت بعض المناطق في القاهرة ، وبلغت كمية الأمطار المتساقطة نصف مليون متر مكعب وتم تصريفها على نهر النيل.

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم /الجمعة/، مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في أعقاب استشهاد اثنين من المُنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة "نابلس" وتحذير الرئاسة الفلسطينية للاحتلال من تفجر الوضع.