زيارة وفد رهباني روسي لدير الأنبا بيچول وبشاي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل دير القديسيْن الأنبا بيچول والأنبا بشاي بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأحمر)، أمس، وفدًا رهبانيًّا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ترأس الوفد الأسقف شيجانسكي ليونتي أسقف سيزرانسكي، وضم بين أعضائه الأم يوليانيا (كاليدا) نائبة رئيس الوفد، إلى جانب مجموعة من رئيسات أديرة الراهبات الروسية، وتاماف أثناسيا رئيسة دير مار جرجس بحارة زويلة، والراهب بيمن الأنبا بولا.

واستقبلهم الأب الراهب القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير، وعدد من رهبان الدير، حيث أبدى الضيوف إعجابهم الشديد بكنيسة الدير الأثرية، وتم التقاط الصور التذكارية.