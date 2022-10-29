"جلال" يطلب فسخ عقد زواجه: "ضحكت عليا ومضتني على القايمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"ماضي على قايمة أقل من حاجتها الموجودة"، بهذه الكلمات برر"جلال. م" تواجده بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة؛ لرفع دعوى فسخ عقد زواجه نتيجة شعوره باستحالة المعيشة مع زوجته.

يقول "جلال"، 34 سنة: "تزوجت من "هبة. ع"، 30 سنة، بعد ترشيح من والدته وبعد التعارف عليها أثناء تواجدها في مناسبة خاصة بالعائلة، اقتنع بشكلها، وتمسكها بالعادات والتقاليد لكونها محجبة وملتزمة، لكنه لم يكن يعلم بظروف أهلها.

وأشار الزوج إلى أن زوجته جعلته يوقع على قائمة منقولات بعدما زرعت الثقة في قلبه بأن كل المستلزمات المكتوبة موجودة، لكني فوجئت بعد الزواج بأن مستلزماتها نصفها فقط الموجود وعند سؤالها ردت قائلة "باقي الحاجة أسبوع وهتكون موجودة"، موضحا أن الزواج استمر 6 أشهر فقط ولا تأتي بشئ.

يستكمل الزوج حديثه: "حاولت التحدث معها وإقناعها بأن ما فعلته يزعجني لكنها تتعايش طبيعي ولا تنتبه لكلماتي، وما أشعر به هو أنها "ضحكت عليا"، وبعد خلافات كثيرة مع أسرتها تركت منزل الزوجية هاربة من كذبها.

بعد رفضها الطلاق لم يكن أمامي إلا محكمة الأسرة ورفع دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 367 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.