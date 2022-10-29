شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاء التعبئة الجزئية للجيش الروسي وإرسال 82 ألفًا للقتال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، انتهاء فعاليات التعبئة الجزئية.

وأكد وزير الدفاع الروسي في تقريره إلى الرئيس فلاديمير بوتين "إرسال 82 ألف شخص إلى أماكن القتال".

ولفت، في مناقشته مع بوتين التي نقلها التلفزيون الروسي الرسمي، إلى أن 218 ألف جندي ممن تمت تعبئتهم موجودون في ميادين التدريب لاستكمال عملية الاستعداد القتالي.

ومن جانبه، وجّه الرئيس الروسي الشكر إلى المنضمين لصفوف الجيش الروسي.

وأكد إصدار توجيهات لوزير الدفاع بالانتهاء في أسرع وقت من عملية تطوير الجيش.

وبإعلان روسيا تكون قد أتمت تعبئة 300 ألف جندي من الاحتياط خلال شهر وبضعة أيام.

ووجه شويجو حديثه لبوتين قائلا: "تجنيد 300 ألف شخص مهمة تم إنجازها".

ويأتي الإعلان الروسي عن انتهاء التعبئة الجزئية في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني إسقاط أكثر من 300 مسيرة إيرانية انتحارية تستخدمها روسيا.

جاء ذلك على لسان يوري إهنات، المتحدث باسم قيادة السلاح الجوي الأوكراني.

ولفت إلى أنه ليس من الواضح حاليا على وجه اليقين عدد طائرات شاهد -136 الانتحارية التي تلقتها روسيا من إيران.

يأتي هذا رغم تأكيد إيران أنها لم ترسل مسيرات لروسيا، كما نفت روسيا بدورها استخدام هذه المسيرات في حربها بأوكرانيا.