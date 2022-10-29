شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كشف هوية مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الشرطة الأمريكية، الجمعة، عن هوية مهاجم بول بيلوسي، زوج نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إن المهاجم يبلغ من العمر 42 عامًا، واستخدم مطرقة في أثناء الهجوم.

ولفتت الشرطة إلى أن مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، له ميول سياسية متطرفة، وكان يسعى لمهاجمة بيلوسي، فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه كان يبحث عنها، وضبط خلال تنفيذه الهجوم.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن دوافع الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي لا تزال غير معروفة.

من جانبه كشف مكتب بيلوسي عن أنها لم تكن موجودة في المنزل وقت الهجوم.

وتعرض بول لاعتداء "عنيف" إثر اقتحام المنزل الذي كان موجودا به في كاليفورنيا، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن بول البالغ من العمر (82 عاما)، ويمتلك شركة عقارات، سبق وأدين بجنحة قيادة تحت تأثير الكحول إثر تسببه بحادث في مايو/أيار الماضي، وحكم عليه بحبس مدته 5 أيام فقط.