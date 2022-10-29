شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الجيل" يشيد بتصريحات صندوق النقد.. ويدعو لتشديد الرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن ترحيب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمر متوقع لأنه كان ضمن مفاوضاته مع الحكومة المصرية والبنك المركزى ..«واضاف الشهابى» أن تثمين الصندوق لجهود الحكومة المصرية والتى تعهدت بالمضي قدما نحو “مرونة دائمة لأسعار الصرف” والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية، أمر جيد يدفع الحكومة المصرية بالمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية والتى من شأنها دعم الموظفين والطبقة المتوسطة على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة من ارتفاع التضخم وانعكاساته بالغلاء وزيادة الأسعار.

واشار «الشهابى» إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات الحكومة المصرية سيساعدها على الحصول على حزمة تمويل أخرى لأجل عدة سنوات، ومنها خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، وتابع أن إشادة الصندوق إعلانا منه برضائه على السياسة المالية لحكومة مصر مما يزيد من الدعم الدولي والإقليمي الواسع لها .

واكد «الشهابى» أن تسهيل التمويل الممتد الناتج عن اتفاق الصندوق مع الحكومة المصرية سيمكنها من خفض الدين العام للحكومة ..

ومن ناحية أخرى دعا ناجى الشهابى «رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية» الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار والحفاظ على توافر السلع والمنتجات الضرورية والحياتية داخل الأسواق والحد من الآثار الجانبية الناتجة من خفض قيمة الجنيه على معدلات التضخم والممارسات الاحتكارية لبعض المتحكمين فى الأسواق

وطالب «ناجى الشهابى» فى نفس الوقت الحكومة المصرية إلى المضى بقوة على طريق توطين الصناعة فى مصر وجذب المصانع العالمية التى تعانى من مشكلات الطاقة وعدم توافرها فى أوروبا وارتفاع أسعارها لإقامة فروع لها فى مصر، حيث توافر الطاقة العمالة الرخيصة وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاعدة صلبة للصناعة الاقتصاد المصرى مع ضمانها إستمرار عجلة التشغيل والإنتاج داخل المصانع المختلفة مما يحقق الاستقرار للعاملين وأسرهم.