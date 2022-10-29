بايدن سيحضر قمة المناخ "كوب 27"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن سيزور مصر في 11 نوفمبر المقبل، لحضور المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يركز بايدن خلال القمة -وفق بيان البيت الأبيض- على على الحديث عن دور الولايات المتحدة للمضي قدمًا في مكافحة المناخ العالمي ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات المناخ، كما سيسلط الضوء على حاجة العالم للعمل على إنجاح جهود مكافحة تغير المناخ.

وأوضح بيان البيت الأبيض أنه من المقرر أن يتواجد بايدن بعد ذلك في كمبوديا في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر، للمشاركة في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا. حيث سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه جنوب شرق آسيا ومركزية الآسيان، بناءً على نجاح القمة التاريخية الخاصة بين الولايات المتحدة والآسيان في واشنطن العاصمة.

ثم يزور بايدن إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر لحضور قمة قادة مجموعة العشرين. حيث سيثني على قيادة الرئيس ويدودو لمجموعة العشرين ويسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة بهذا المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي مع الدول التي تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.