عضو "الصحفيين": 428 صحفيا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشفت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أنّ المسابقة هذا العام شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب التقديم فى 5 سبتمبر حتى غلق باب التقديم فى 13 أكتوبر، 428 عملًا فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى الجوائز الخاصة، مقارنة بالعام الماضى حيث بلغت 395 عملًا.

وأوضحت أن اللجنة تواصل تكويد الأعمال تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لاختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم إقامة حفلًا كبيرًا بمقر النقابة لتكريم الفائزين، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة لعام 2021.