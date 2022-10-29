صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح القرية البدوية في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القرية البدوية بالمنطقة الخضراء المقامة بحديقة السلام بشرم الشيخ، استعدادًا لاستضافة مؤتمر قمة المناخ ""Cop 27، وذلك بحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي وزارة البيئة، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعددًا من مستثمري شرم الشيخ.

وقال المحافظ، إن القرية البدوية ستقدم خدمات للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ، إضافة إلى كونها تعكس طابع الحياة البدوية مما يسهم في الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء تُعد منصة تمكن مجتمع رجال الأعمال، والشباب، والمرأة، والمجتمع المدني، والسكان المحليين، والأوساط الأكاديمية، والفنانين، ومجتمعات الموضة من كافة أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم، وذلك من خلال المعارض والأحداث الجانبية التي سيجري إقامتها بها.

كما ستسمح بتوفير حلقة وصل بين الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضين، للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة، إضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة بتغير المناخ، وتنظيم مجموعة من الأحداث الجانبية المتعلقة بموضوعات هامة مثل التمويل، ومشاركة الشباب والمجتمع المدني والمرأة، والتنوع البيولوجي، والحلول القائمة على الطبيعة و الحياد الكربوني.