تسلا الأمريكية تعتزم زيادة الإنتاج في مصنع قريب من برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - بوتسدام (ألمانيا) - (د ب أ):

قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الجمعة، إنها تريد التوسع في مستويات الإنتاج بمصنعها الأوروبي القريب من برلين.

ويتم حاليا التحضير للمرحلة التالية للتوسع في موقع تسلا في جرونهايده بولاية براندنبورج. وأكد مسؤولون في تسلا أنه لهذا الغرض، ستتم إزالة 70 هكتارا من غابات الصنوبر بدءا من اليوم الجمعة.

وتم بالفعل الحصول على تصريح بتسوية الأرض، بينما قالت تسلا إن الشركة تستعد أيضا لتقديم طلب للتوسع.

وكانت هذه التصريحات قد أكدتها من قبل تقارير وسائل إعلام محلية.

ووفقا لتسلا، توظف شركة السيارات الكهربائية أكثر من 7 آلاف عامل في المصنع الألماني، وتهدف إلى زيادة عددهم إلى 12 ألفا، وحتى أكثر من ذلك بعد عملية التوسع المزمعة.

وتحدثت تسلا عن طاقة إنتاجية إضافية في الجزء الشمالي للموقع.

وبدأ الإنتاج في مصنع جرونهايده رسميا في مارس. وتنتج الشركة حاليا نحو ألفي سيارة في الأسبوع بمصنعها الوحيد في أوروبا.

وتهدف تسلا إلى إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية في السنة بالموقع.

وتَكَشف في سبتمبر الماضي أن تيسلا كانت تدير المنشأة بدون تشغيل أنظمة إنذار للحريق، لكنها منذ ذلك الحين قامت بتثبيت نظام إصلاح مؤقت حصل على موافقة السلطات المحلية.