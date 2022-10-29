لعمامرة يعقد مباحثات مع نظرائه من عدد من الدول قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظرائه من الكويت وفلسطين وليبيا وموريتانيا ولبنان وجزر القمر والعراق، محادثات ثنائية؛ استعدادا لانطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب، غدا السبت.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة لهم، اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتنطلق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31 ، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة؛ لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.