انت الان تتابع خبر الداخلية تنفي تجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صدور أوامر بتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف.



وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور أوامر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتجميد عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأضافت أن"الوكيل مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه"، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".