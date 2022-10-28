انت الان تتابع خبر في ميسان.. اعتقال تاجري مخدرات بكمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات ميسان، الجمعة، عن اعتقال تاجري مخدرات بكمين محكم.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي وبجهد استخبارتي القت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مفرزة من مديرية مكافحة المخدرات في ناحية العزير القبض على تاجرين اثنين بالمخدرات من خارج المحافظة".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأموال كثيرة لشراء المواد المخدرة بالاضافة الى وجود رمانة هجومية وأسلحة غير مرخصة".