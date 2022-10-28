شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن فعالياتها حول الحوار الوطنى.. "التنسيقية" تنظم لقاء مع النقابة العامة للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع النقابة العامة للاتصالات بمشاركة عدد من رؤساء اللجان النقابية، وذلك بمقر اتحاد عمال مصر لعرض رؤيتهم لقطاع العمال واستعراض مشكلاتهم والحياة النقابية ومقترحاتهم لدعم الحوار الوطني.

وطالب النقابيون بضرورة التثقيف العمال بشأن أهمية ودور العمل النقابي والعمالي، بجانب تدريب النقابيين على العمل النقابية وكيفية التعامل مع مشكلات العمال وإدارات الشركات وكذلك ضرورة تدريبهم على التفاوض بما يحقق مصالح المؤسسات والعمال على السواء.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تقوية الحياة النقابية من خلال القوانين وتوعية التنفيذيين وإدارات الشركات بكيفية التعامل مع النقابيين بما من شأنه خدمة العامل في المقام الأول، كما طالبوا بسرعة التدخل لحل مشكلة المعاش المبكر وفق قانون 148، بالإضافة إلى الاستفادة من العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مؤسساتهم وشركاتهم، والاهتمام بالعاملين ذوي الهمم من حيث التعيين وحصولهم على جميع الخدمات.

كما تطرق المشاركون إلى ضرورة الانتهاء من تعديل قانون العمل بالشكل الذي يحقق الأمان الوظيفي للعامل مع الاستماع للنقابيين عند مناقشة تعديل قانون العمل وكذلك في القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، حيث أكدوا أنهم يعلمون على وضع رؤية وإرسالها إلى الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين في جميع المحافظات لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، كما ستظم صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.