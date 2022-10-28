شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: الاقتصاد المصري قوي ومصر تسير بثبات ونجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس موسى مصطفى رئيس حزب الغد، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري أمر يؤكد على أن مصر تسير بنجاح وثبات والوضع فيها آمن ومستقر.

وأعلن موسى مصطفى، أن الوضع الاقتصادي في مصر بخير بدليل تماسكها وثباتها رغم انف كل الأزمات الاقتصادية العالمية والركود الغير مسبوق وهو أمر يحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي و الجهات المعنية بالدولة.

وأكد موسى مصطفى، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بامتياز.