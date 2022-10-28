"التموين": غرفة عمليات لمنع احتكار السلع الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وزير التموين وجه بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وسحب عينات لفحصها لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، منع احتكار أي سلعة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع.

وأضاف المهندس عبدالمنعم خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أقسم بالله الحملات الرقابية شغالة بالليل والنهار لمنع التلاعب ولدينا معلومات كاملة عن من يحاولون احتكار السلع، ولا توجد أي نواقص في السلع والأسعار لم تشهد ارتفاعا".

تابع رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، "محدش هيقدر يحتكر السلع"، مؤكدا أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام بالغ من الدولة، مع توفير كافة الاعتماد المطلوبة، مضيفا: هناك سيارات متنقلة تابعة للشركة القابضة ستجول في الأماكن الأكثر احتياجا.