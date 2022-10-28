أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الجو حتى الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد البلاد حالة من انخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال طقس الأسبوع الدراسي المقبل، حيث أعلنت الأرصاد أن أيام الأسبوع الستة المقبلة تشهد أمطار تمتد إلى القاهرة ، بعد أن شهدت البلاد خاصة القاهرة والسواحل الشمالية أمطار رعدية غزيرة أغرقت بعض المناطق في القاهرة ، وبلغت كمية الأمطار المتساقطة نصف مليون متر مكعب وتم تصريفها على نهر النيل.

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد السبت، استمرار فرص الأمطار على مناطق متفرقة، حتى نهاية الأسبوع الجديد الخميس المقبل.

وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا بداية من الغد السبت لتسجل على القاهرة 27 العظمى و20 الصغري ، فيما تصل إلى 17 درجة مئوية للصغرى على القاهرة مع يوم الثلاثاء المقبل.

ومن ناحيتها حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خاصة الساعات الأولى من اليوم، مناشدة أولياء الأمور بارتداء ابنائهم الملابس الخريفية أثناء ذهاب الطلاب للمدارس صباحا، وكذلك الساعات المتأخرة من اليوم.

وناشدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة اصطحاب جاكيت خفيف أثناء النزول في الأوقات التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية، فيما تصل إلى 16 درجة مئوية على شمال الصعيد يوم الأحد.

ويشهد طقس غدٍ السبت أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وضمن نشرة طقس الغد التي أصدرتها الهيئة ، تتواجد فرصة لتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وضمن نشرة توقعات الأسبوع الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، فيشهد طقس الأحد المقبل فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يشهد بعد غد فرص تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوي سقوط أمطار يومي الاثنين والثلاثاء، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% إلى 40%.

كما يشهد الطقس في هذه الفترة ذك نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأسبوع القادم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 27 إلى 25 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة للعظمى و 20- 17 للصغرى

جنوب سيناء تتراوح ما بين 30 إلى 28 درجة و 23- 21 للصغرى

شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 26 درجة و 17- 16 للصغرى

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 31 إلى 28 درجة و 19- 18 للصغرى

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