شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": قرارات الرئيس السيسى حول الحماية الاجتماعية استجابة لنبض الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها جاءت استجابة لنبض المواطنين فى ضوء ما دار من مناقشات وتوصيات أصدرها المؤتمر الاقتصادى.

وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم، إن هذه القرارات الجرئية يستفيد منها كل المصريين والأسر المصرية من العاملين بالدولة وأرباب المعاشات ومختلف الشرائح الأخرى من المواطنين، مؤكدة أنها قرارات جرئية وجاءت توقيت صعب للغاية فى ظل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدة أن هذه القرارات لقيت ترحيباً كبيراً من المصريين وأسرهم، خاصة أن جميع المصريين يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ مصر فعلى سبيل المثال فإن قرار استمرار الأسعار السارية للكهرباء يستفيد منها جميع المصريين من القادرين وغير القادرين.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التى أدخلت الفرحة والسرور والسعادة فى قلوب كل المصريين وأسرهم، مؤكدة أن هذه القرارت ستكون لها آثارها الإيجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.