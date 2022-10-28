شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: شهادة صندوق النقد الدولى تأكيد على قوة الاقتصاد المصرى وصلابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يثمن جهود الدولة المصرية والقيادة المصرية فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للمرة الثانية هو «شهادة ثقة لمصر أمام العالم على أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح" .

وأضاف فرحات فى تصريحات له، أن شهادة صندوق النقد الدولي تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وصلابته وقدرته علي الصمود أمام الأزمات العالمية، كما أنها رسالة تأكيد علي قدرة مصر علي السداد، وذلك بفضل الإجراءات والتحركات التى تقوم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع: شهادة الصندوق أيضا هي تأكيد علي نجاح خطط الإصلاح الاقتصادى فى الدولة، وحاليا نحصد النتائج وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية المصرية.