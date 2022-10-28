شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: الاقتصاد المصرى قادر على تحمل الأزمات بشهادة صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية بمجلس النواب، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتي من شأنها تهدف لتخفيف حدة الأزمات العالمية التي انعكست آثارها على عدد من المواطنين.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365" إن القرارات تدعم الفئات البسيطة وغير القادرة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس الاستماع لنبض الشارع، متابعا:" ملف الحماية والرعاية الاجتماعية شهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بداية من التوجيهات والقرارات والمبادرات التي تدعم الفئات البسيطة بشكل مباشر".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية بمجلس النواب:" إن شهادة صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصرى تعكس مدى صلابته وصموده على الرغم من الأزمات العالمية وجائحة كورونا إلا أن الاقتصاد استطاع الصمود بشهادة منظمات كبيرة، متابعا: "اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرضا، بمثابة شهادة جدارة بصلاحية الوضع الاقتصاد المصري القادر على تحمل الأزمات".

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم خطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصرى، و إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره فى دفع عجلة التنمية.