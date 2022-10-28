شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يدلى بصوته فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بصوته في انتخابات الهيئة العليا للوفد، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر حزب الوفد بالدقي.

وبدأ عملية التصويت في انتخابات الهيئة العليا للوفد والتي يتنافس فيها 141 مرشحا على 50 مقعد بالانتخابات، و 17 مرشحا على سكرتارية الهيئة العليا على 5 مقاعد، صباح اليوم.

وشهدت العملية الانتخابية، اقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، للادلاء بأصواتهم في الانتخاب والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائى كامل من هيئة النيابة الإدارية.

تُجرى العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكترونية الذي أقره الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.