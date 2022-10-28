شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصرى الديمقراطى" تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة من أبرز وأهم القضايا التي لابد أن تحظى باهتمام كبير وذلك للتصدى لمحاولات البعض بشأن احتكار السلع او رفع الأسعار دون مبرر ، متابعا:" عن لم يكن هناك رقابة صارمة من قبل التموين وكل الجهات المعنية بمنظومة الأسعار سيكون هناك انفلات في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، على التنسيق بين التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة لمنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، على أن يكون للمواطن دور أكثر فاعلية خلال هذه الفترة يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة ضبط هذه المحاولات وعودة الانضباط للأسواق مرة أخرى.

وأشار رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة في هذا الصدد وصدر قرار للرقابة على الأسعار في الأسواق ولكن لم يتم التنفيذ على الأرض بالشكل المطلوب، ولهذا يجب أن يكون هناك دور إيجابي أكثر خلال هذه الفترة للسيطرة على الأوضاع بصورة أكبر والتصدى لأى محاولة من قبل البعض غرضها رفع الأسعار.