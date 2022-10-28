شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن" يشهد نهائى دورى الحزب لكرة القدم فى سوهاج بحضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، محافظة سوهاج، في جولة تفقدية للمحافظة.

وجاءت البداية، حيث استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء أمس، بمكتبه، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

كما شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، على أرض ملاعب جامعة سوهاج بالشرق، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وشارك في الاحتفالية كلا من، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب" مستقبل وطن" بسوهاج، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي سوهاج.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية قبل بدء انطلاق المباراة النهائية.

ووجه المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، التحية والتقدير، لقيادات الحزب بسوهاج، على نجاح دورى مستقبل وطن فى موسمه الرابع.

وجرت المباراة النهائية، فريقي عرابي ممثل أمانة مركز طما، والطواحين ممثل أمانة مركز سوهاج، وذلك وسط حشد جماهيري كبير، والتي حسمت بفوز فريق الطواحين، ليتوج بطلا لدوري الأمانة علي مستوي المحافظة، كما أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، تصعيد الفريقين معا للمشاركة في دوري مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.

وعقب إنتهاء المباراة، تم تكريم لاعبي الفرق وتوزيع الجوائز المالية والميداليات للفرق الثلاثة، وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالبطولة علي مستوي المحافظة.