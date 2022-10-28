شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى: الحماية الاجتماعية شهدت تطورا كبيرا والدولة تسير بخطى جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن ملف الرعاية الاجتماعية من الملفات التي شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، متابعا: "الحماية الاجتماعية شهدت تطور كويس جدا لا ننكره، الدولة تسير في هذا الملف بخطى جيدة وهناك تقدم ملحوظ، وننتظر مزيد من التقدم في هذا الإطار لدعم الفئات البسيطة".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب لـ"الخليج 365" إلى أن الاقتصاد المصرى قائم على ملفى الزراعة والصناعة، ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من العمل على النهوض بالصناعة الوطنية والزراعة لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة وأن أزمة كورونا والأحداث الخارجية أثبتت بما لم يدع مجال للشك أن أى اقتصاد فى العالم قائم على الزراعة والصناعة إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ فى باقى الملفات للعمل جنبا إلى جنب مع الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة لدعم اقتصادها بصورة كبيرة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم خطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصرى، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره فى دفع عجلة التنمية.