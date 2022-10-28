ننشر نتائج انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد..صور

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتائج انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بعد الانتهاء من فرز الأصوات إلكترونيا.

وكانت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائى، أعلنت عن اعتماد الفرز الالكترونى، على أن يتم وضع ورق الفرز الخاص بالعملية الانتخابية فى الصناديق وتشميعها بالشمع الأحمر للرجوع إليها في حالة تقديم طعون من المرشحين.

وكانت قد أعلنت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائى، بالتنسيق مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفى، انتهاء الموعد الرسمى للتصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، وبدأت العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني الذي أقره الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.