شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الموعد الرسمى للتصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، بالتنسيق مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفى، انتهاء الموعد الرسمي للتصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022.

وأكد رئيس اللجنة الإبقاء على أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم الفرز وإعلان النتيجة النهائية فور الانتهاء من التصويت.

شهد حزب الوفد، اليوم، الجمعة، عُرسًا ديمقراطيًا جديدًا، بانتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا من بين 141 مرشحًا و5 أعضاء سكرتارية من بين 17 مرشحًا، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، وبدأت العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني الذي أقره الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.