شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تنظم جلسة نقاشية مع أهالى المقطم حول محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، في المقطم، مع ممثلين لجميع طوائف المجتمع من شباب ورجال دين إسلامي ومسيحي وبعض شباب الأحزاب، حول محاور الحوار الوطني وما يحتاجون تنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة والشباب والرياضة والمحليات، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، لتعريف المواطنين بمحاور الحوار الوطني.

وتناولت الجلسة، ضرورة التوعية داخل مراكز الشباب بإنجازات رئيس الجمهورية، وعقد دورات تدريبية للسيدات على الحرف اليدوية لتوسعة مصادر رزقهم وفرض رقابة على السلع التموينية وتغيب الطلاب عن المدارس وضرورة التشابك بين الأحزاب لخدمة المواطنين.

وصرح النائب أكمل نجاتي، أن مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقي جميع المقترحات وتفنيدها، تمهيدا لعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية سيتم صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطنى.

وأكد على ضرورة استمرار حالة الحوار؛ حيث أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات.

وحضر الجلسة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ كل من داليا التونسي ومحفوظ حامد وأحمد دريع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.