الارشيف / اخبار العالم

بعد المكاسب.. أسعار النفط تعاود الهبوط

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد المكاسب.. أسعار النفط تعاود الهبوط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "بلومبرغ" انه "تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 88.19 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 96.26 دولار للبرميل".

وأضافت: "تتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب خلال تشرين الاول 2022 بعد تحقيق 4 خسائر شهرية مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا