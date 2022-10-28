شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: تصريحات صندوق النقد الدولى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصرى تؤكد أن الاستقرار الذى تعيشه البلاد حاليا انعكس إيجابيا على الاقتصاد.

وأضاف أن تصريحات صندوق النقد الدولى تمثل شهادة ثقة هامة من واحدة من أهم المؤسسات الدولية الاقتصادية علي الإطلاق، لافتًا إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، فضلًا عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة فى التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالى المبلغ حوالى 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.